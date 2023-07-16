Samsun, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerini unutmadı

Samsun'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri

SAMSUN - Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri sabah şehitlik programları ile başladı. Protokol üyeleri 15 Temmuz'da şehit olan Samsunlu şehitlerin ailelerine ziyaret gerçekleştirdi. Etkinlik akşam saatlerinde Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ile devam etti. İlkadım ilçesinde bulunan DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik alanına kadar yürüdü. Protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı yürüyüşe mehter takımı öncülük etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Akabinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından dualar edildi. 15 Temmuz görüntülerinin izlenmesinin ardından konuşmalara geçildi.

"İstikbalimiz güçlü olsun"

Anma etkinliğinde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "15 Temmuz 2016'da yaşanan hadise benim ifademle bir kez daha hafızalarınızda yer alsın istiyorum. Türkiye'deki 15 Temmuz ihaneti Türkiye'nin istikbalini toptan yok etmek üzere kalkışılan bir hareketti. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Tütkiye'de belirli zamanlarda belirli güçler tarafından yönetim değişikliği gerçekleşti. Genç Cumhuriyetimiz 2. yüzyılına başlıyor. Şu anda geldiğimiz bu nokta itibari ile dünyanın en güçlü, istikbali en parlak ülkenin vatandaşlarıyız. Kendi evlatlarımızı elinden alıp, onların beyinlerini yıkayıp kendi sapık hedeflerine tamamen ram edip polis ve silahlı kuvvetlerimiz başta olmak üzere ülkenin yönetim kademelerine yerleştirip bütün dünyadaki Türkiye'ye düşmanlık besleyen tüm güçlerle beraber iş birliğine gitmiştir. Bu güzel Samsun meydanında özgür, hür, yeni Türkiye Yüzyılı'nın başladığı bu süreçte daha iyi anlıyoruz ki 15 Temmuz 2016'da yapılmak isteneni hafızalarımızda derinleştirelim. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'müz hayırlı olsun. İstikbalimiz güçlü olsun. Dünya var oldukça bu ülke, onuruyla, bayrağıyla, diniyle ezanıyla ilelebet payidar olsun" dedi.

"Dün gibi hatırlıyorum"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "7 yıl önce bir 15 Temmuz akşamı burada hain darbe girişiminin bütün ızdırabını çekerek, o gece burada toplanan kalabalığı bu gece tekrardan yaşatıyorsunuz. O akşamki direnişi hiç unutmuyorum. O akşam iki bakanımız buradaydı. O akşam hain darbe girişimin haberlerini aldık. Ülkemizin her tarafından hain darbe girişiminin etkileriyle ve şehitlerimizin haberleriyle ızdırap içindeyken Cumhurbaşkanımız 'Ben demokrasilerde milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum' demesi ile insanlarımızı meydana çağırdı. Onu takip eden hepimizi birkaç dakika içinde burada toplandık. Süreci takip ettik. 251 şehidimiz olduğunu ve 2 binin üzerinde gazimiz olduğunu maalesef öğrendik. Allah böyle bir geceyi bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

"Tüm dünyaya örnek teşkil etti"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise, " Bu alçak darbe kalkışmasına karşı koyarken 252 vatandaşımızı da şehit verdik, 2.193 vatandaşımız da gazi oldu.Bu şehitlik mertebesine ulaşanlar içinde Samsunumuzdan da kardeşlerimiz var. Onlar hiç düşünmeden hiç hesap kitap yapmadan vatan ve millet uğruna doğrudan mücadeleye girişerek şehadete kavuştular. Bunlar Ferdi Yurduseven, Sevgi Yeşilyurt ve Muhammet Ali Aksu. Bazı kardeşlerimiz gazilik rütbesi ile şereflendiler. Samsun'dan 19 gazimiz var. Samsun zaten ezelden beri şehitler ve gaziler yatağı bir kadim şehrimiz. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Ailelerine eşlerine, kardeşlerine anne ve babalarına sabır ve dayanma gücü diliyorum. Gazilerimize de sağlık ve huzur temenni ediyorum. 15 Temmuz FETÖ/PDY ihanet şebekesinin hain darbe girişimi aziz milletimizin birliğine, bütünlüğüne, bağımsızlığına kasteden alçakça girişimdi. Demokrasimize yapılan çok büyük bir saldırıdır. Millet olarak 15 Temmuz destanını yazdık. Türk halkı demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için bu destansı direnişi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla, hain girişim geri püskürtüldü. Milletimiz verdiği ikinci kurtuluş mücadelesi ile bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha ilan etti. Onurlu dik duruşuyla aziz milletimiz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza kadar yaşayacağını gösterdi. Millet-devlet bütünleşmesiyle ortaya konulan mücadelenin demokrasiye sahip çıkma noktasında tüm dünyaya örnek teşkil etti. Bunlar çok önemli değerlerdir" şeklinde konuştu.

Etkinliğe ayrıca Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, kaymakamlar, belediye başkanları, il müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.