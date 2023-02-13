Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Adıyaman'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Samsat ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Samsat merkez nerede? Samsat ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Samsat ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Adıyaman'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Adıyaman'ın Samsat ilçesi merak edildi. Peki, Samsat merkez nerede? Samsat ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Samsat ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

SAMSAT NEREDE?

Samsat, Adıyaman ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 7,893

Yüzölçümü: 338 km² (130 mil²)

SAMSAT İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Adıyaman'da yer alan Samsat ilçesinin nüfusu 7,893'tür.

SAMSAT HANGİ İLE BAĞLI?

Samsat, Adıyaman ilinin bir ilçesi ve ilçenin merkezi olan aynı adlı kasabadır. İlin en düşük nüfuslu içesidir.

Kuruluş tarihi çok eskilere dayanan Samsat'a Sümerler zamanında "Semizata" dendiği rivayet edilmektedir. Mısırlıların ise yine Samsat'a "Şamşuata" veya "Şemşiata" dediği rivayet edilmektedir. Ancak kentin adını Kommagene krallarından I. Antiochos Epiphanes'in dedesi olan Kral Samos'tan almış olduğu düşünülmektedir. Bu ismin manasının ne olduğu bilinmemekle birlikte antik çağlardan itibaren Samsat ismi muhtemelen Kral Samos'tan dolayı "Samasota", "Samusat", "Şimsat" "Simisat" adıyla adlandırılmıştır. Samsat adının Süryanice ve İbranice isminin "Simsat" (Şimsat) olduğu ve bu ismin "Güneş" "Güneş Diyarı" manalarına geldiği söylenmekle birlikte bunun yanlış olduğu kanaati vardır. Çünkü ortaçağın ilk dönemlerinde 4. yüzyılın başlarında Ermeniler, Hristiyanlığı kabul etmeden önce ateşperest idiler. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde bu eski dinlerini muhafaza etmiş olan Ermenilere "Arevebaşt" (yani güneşe tapınan) veya "Arevorti" (güneşin oğlu) deniliyordu. Bunların 14. yüzyıla kadar yoğun olarak yaşadıkları en önemli merkez Samsat'tı. Bu yüzden "Güneş Diyarı" değil de güneşe tapanların memleketi olarak bilinmelidir. İslam fetihleriyle birlikte "Samosata" ismi Arap şivesine uydurularak artık "Sümeysat" olarak adlandırılacaktır. Osmanlıların son dönemlerinden itibaren günümüze kadar olan dönemde ise "Sümeysat" adı değişerek günümüzdeki kullanılan "Samsat" halini almıştır.

Coğrafya

İlçe Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Adıyaman ilinin güney-doğu kesiminde yer almakta olup, km2'ye 35 kişi düşmektedir.

Batısında Atatürk Baraj Gölü, kuzeyinde Kâhta ilçesi, doğusunda Atatürk Baraj Gölü, güneyinde Atatürk Baraj Gölü (karşı kıyıda) Şanlıurfa ili Bozova ilçesi bulunmaktadır.

Yeni Samsat ilçesi, Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısında üç yandan baraj gölü ile çevrili bir yarımada görüntüsü almıştır. Denizden yüksekliği 610 m olan ilçenin il merkezine uzaklığı 47 km'dir.

Samsat, Adıyaman ilinin Tut ilçesinden sonra ikinci en küçük yüzölçümüne sahip ilçesidir.

İklim

Yazları oldukça sıcak ve kurak kışları ise ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimi göze çarpsa da nispi nemin düşük olması nedeniyle Güneydoğu Anadolu iklimine benzemektedir. Ancak son yıllarda Atatürk Baraj Gölü nedeniyle nem oranı nispeten artmıştır.