Samsak Döveci sözleri! Samsak Döveci Türkü sözleri nelerdir? Samsak Döveci ne demek? Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı - Samsak Döveci şarkı sözleri!
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TRT Müzik kanalında Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı'nın birlikte seslendirdikleri Samsak Döveci şarkısının sözleri merak ediliyor. Samsak Döveci ne demek? Samsak Döveci sözleri anlamı nedir? Söz ve müziği anonim olan, Kütahya yöresine ait olan Samsak Döveci'nin tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı - Samsak Döveci sözleri haberimizde. Youtube'da geçtiğimiz gün yayınlanan Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı - Samsak Döveci şarkısı kısa süre ieçrisinde 1 milyon izlenme ve 17 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Samsak Döveci sözleri nedir? Samsak Döveci ne demek? Samsak Döveci nedir?
SAMSAK DÖVECİ SÖZLERİ
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
*****
Ebe gümecini toplayalım
Lazım olur saklayalım
Lazım olur saklayalım
Ardımıza bile bakmayalım
*****
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
*****
Ebe güvecini pişirdim
Yedim yedim karnımı şişirdim
Yedim yedim karnımı şişirdim
Komşuları başıma üşürdüm
*****
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
SAMSAK DÖVECİ NEDİR?
Samsak Döveci "Sarımsak Döveceği" anlamına gelmektedir. Samsak Döveci, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ait bir Türküdür. Söz ve müziği anonim olarak bilinir. Bazı kaynaklara göre Türküyü ilk hazırlayan isim Rahmi Oruç Güvenç'tir.