Samsak Döveci sözleri! Samsak Döveci Türkü sözleri nelerdir? Samsak Döveci ne demek? Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı - Samsak Döveci şarkı sözleri! - Haberler

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Samsak Döveci sözleri! Samsak Döveci Türkü sözleri nelerdir? Samsak Döveci ne demek? Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı - Samsak Döveci şarkı sözleri!

Haberler.com - Gündem
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Samsak Döveci sözleri! Samsak Döveci Türkü sözleri nelerdir? Samsak Döveci ne demek? Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı - Samsak Döveci şarkı sözleri!

TRT Müzik kanalında Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı'nın birlikte seslendirdikleri Samsak Döveci şarkısının sözleri merak ediliyor. Samsak Döveci ne demek? Samsak Döveci sözleri anlamı nedir? Söz ve müziği anonim olan, Kütahya yöresine ait olan Samsak Döveci'nin tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı - Samsak Döveci sözleri haberimizde. Youtube'da geçtiğimiz gün yayınlanan Elif Buse Doğan & Serkan Çağrı - Samsak Döveci şarkısı kısa süre ieçrisinde 1 milyon izlenme ve 17 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Samsak Döveci sözleri nedir? Samsak Döveci ne demek? Samsak Döveci nedir?

SAMSAK DÖVECİ SÖZLERİ

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

*****

Ebe gümecini toplayalım

Lazım olur saklayalım

Lazım olur saklayalım

Ardımıza bile bakmayalım

*****

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

*****

Ebe güvecini pişirdim

Yedim yedim karnımı şişirdim

Yedim yedim karnımı şişirdim

Komşuları başıma üşürdüm

*****

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci

Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci

SAMSAK DÖVECİ NEDİR?

Samsak Döveci "Sarımsak Döveceği" anlamına gelmektedir. Samsak Döveci, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ait bir Türküdür. Söz ve müziği anonim olarak bilinir. Bazı kaynaklara göre Türküyü ilk hazırlayan isim Rahmi Oruç Güvenç'tir.

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Elif Buse Doğan, Şarkı Sözü, Gündem, Magazin, Haberler

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