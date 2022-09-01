Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsades Tatlısı nedir, nasıl yapılır? Masterchef Samsades Tatlısı tatlısı! Samsades Tatlısı tatlı tarifi, gerekli malzemeler nelerdir?

Gündem Haberleri

Samsades Tatlısı nedir, nasıl yapılır? Masterchef Samsades Tatlısı tatlısı! Samsades Tatlısı tatlı tarifi, gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 1 Eylül yarışmasında şefler tarafından Samsades Tatlısı yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Samsades Tatlısı nasıl yapılır? Samsades Tatlısı yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Samsades Tatlısı tatlı tarifi! Samsades Tatlısı nasıl yapılır? Samsades Tatlısı tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Samsades Tatlısı tarifi oldu. Peki en güzel Samsades Tatlısı tatlı tarifi nasıldır? Samsades Tatlısı yemeği nasıl yapılır? Samsades Tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir?

SAMSADES TATLISI NEDİR?

Samsades bir çeşit şerbetli tatlıdır. İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılmaktadır. Muska biçiminde bir tatlıdır. Lor, tarçın ve şeker hamur içine konulup kızartılması ile yapılır. Üzerine şerbet dökülür.

SAMSADES TATLISIİÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 su bardağı un

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı tuzsuz lor peyniri

1,5 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tarçın

Sıvı yağ

Şerbeti için:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

4-5 damla limon suyu

Son Dakika: Bakan Soylu'dan TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Gözaltına alınan 2 zanlı da sarhoşSon Dakika: Bakan Soylu'dan TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Gözaltına alınan 2 zanlı da sarhoş Son Dakika: TFF binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındıSon Dakika: TFF binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı CHP milletvekilleri ile vatandaş arasında 'eski CHP' tartışmasıCHP milletvekilleri ile vatandaş arasında 'eski CHP' tartışması
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title