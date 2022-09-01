Samsades Tatlısı nedir, nasıl yapılır? Masterchef Samsades Tatlısı tatlısı! Samsades Tatlısı tatlı tarifi, gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 1 Eylül yarışmasında şefler tarafından Samsades Tatlısı yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Samsades Tatlısı nasıl yapılır? Samsades Tatlısı yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Samsades Tatlısı tatlı tarifi! Samsades Tatlısı nasıl yapılır? Samsades Tatlısı tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Samsades Tatlısı tarifi oldu. Peki en güzel Samsades Tatlısı tatlı tarifi nasıldır? Samsades Tatlısı yemeği nasıl yapılır? Samsades Tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir?

SAMSADES TATLISI NEDİR?

Samsades bir çeşit şerbetli tatlıdır. İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılmaktadır. Muska biçiminde bir tatlıdır. Lor, tarçın ve şeker hamur içine konulup kızartılması ile yapılır. Üzerine şerbet dökülür.

SAMSADES TATLISIİÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 su bardağı un

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı tuzsuz lor peyniri

1,5 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tarçın

Sıvı yağ

Şerbeti için:

2,5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

4-5 damla limon suyu