Şampiyonluk kupası altın mı, kaç kilo? Süper Lig şampiyonluk kupası ağırlığı ne kadar?
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Aslan, şampiyon olarak çıktığı derbide ezeli rakibini farklı mağlup etti. Nicolo Zaniolo, 2 şık golle maça damga vurdu. Diğer sayı ise Icardi'den geldi. Şampiyonluk kutlamalarında ise Şampiyonluk kupası altın mı, kaç kilo ve Süper Lig şampiyonluk kupası ağırlığı ne kadar merak edildi.
Galatasaray, 51 bin taraftarı önünde şampiyon olarak çıktığı Fenerbahçe derbisini farklı kazandı. Zaniolo'nun 2 golü, Icardi'nin tek sayısı ile maçı 3-0 kazanan Cim-Bom, ezeli rakibine isabetli şut attırmadan karşılaşmayı tamamladı. Aslan, şampiyonluk kupasını kaldırdığı derbide tarihi bir zafer yaşadı. Doyasıya şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarıyla coşkuyu yaşadı. Kutlamalar sırasında Şampiyonluk kupası altın mı, kaç kilo? Süper Lig şampiyonluk kupası ağırlığı ne kadar merak edildi.
ŞAMPİYONLUK KUPASI ALTIN MI, KAÇ KİLO?
SPORTOTO SÜPER LİG KUPASI
Kupa Özellikleri :
*Gövde çapı futbol topu : 22 cm
*Gövde çap kollu : 40 cm
*Ayak çapı : 22 cm
*Ayak ve gövde tek parça
*Gövde kalınlık 6 mm.
*Kupa toplam 10 kg. 925 ayar gümüş
*Top Gümüş üzeri 24 ayar saf altın kaplama
*Yüksekliği 74 cm.