Şampiyonluk kupası altın mı, kaç kilo? Süper Lig şampiyonluk kupası ağırlığı ne kadar?

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Aslan, şampiyon olarak çıktığı derbide ezeli rakibini farklı mağlup etti. Nicolo Zaniolo, 2 şık golle maça damga vurdu. Diğer sayı ise Icardi'den geldi. Şampiyonluk kutlamalarında ise Şampiyonluk kupası altın mı, kaç kilo ve Süper Lig şampiyonluk kupası ağırlığı ne kadar merak edildi.