Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman başlıyor, saat kaçta ve şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda, nerede oynanacak soruları gündeme geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman başlıyor, saat kaçta ve şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda, nerede oynanacak merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman başlıyor, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda?

Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasının ilk ayağı başlıyor. Ardından, Şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda, nerede oynanacak soruları merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman başlıyor, saat kaçta ve şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda, nerede oynanacak soruları gündeme geliyor. Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman başlıyor, saat kaçta ve şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda, nerede oynanacak sorularına yanıt aranıyor. Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman başlıyor, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi yarı final maçları hangi kanalda, nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diğer yarı final karşılaşmasında ise İtalya ekipleri karşılaşacak. Turnuvadan 7 kez zaferle ayrılan Milan, 3 kupası bulunan Inter'i 10 Mayıs Çarşamba günü San Siro Stadı'nda konuk edecek. İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasının ilk ayağı, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde, 14 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen İngiltere'nin Manchester City takımını ağırlayacak.