Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar! 13 Ekim Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları!
Gündem Haberleri
Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor ve gün içerisinde sıklıkla Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları şeklinde araştırılıyor. Sizler için haberimize 13 Ekim Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlarını ekledik. İşte merak edenler için İşte Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar! 13 Ekim Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları!
Birçok futbolsever tarafından heyecanla takip edilen şampiyonlar ligi karşılaşmaları, kimin zaman gözden kaçabiliyor. Bu nedenle maçları kaçıran birçok kişi, Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlarını internet üzerinde Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları veya 13 Ekim Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları şeklinde araştırabiliyor. İşte Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar! 13 Ekim Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları!
ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR
A Grubu
Napoli (İtalya) - Ajax (Hollanda): 4-2
Rangers (İskoçya) - Liverpool (İngiltere): 1-7
B Grubu
Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0
Bayern Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 0-3
C Grubu
Viktoria Plzen (Çekya) - Bayern Münih (Almanya): 2-4
Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya): 3-3
D Grubu
Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2
Tottenham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2