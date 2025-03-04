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Şampiyonlar Ligi son 16 turu tek maç mı, rövanşı var mı?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu tek maç mı, rövanşı var mı?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları bugün başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 turu tek maç mı, rövanşı var mı?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 5 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turu tek maç mı, rövanşı var mı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU TEK MAÇ MI?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 5 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Turun rövanş maçları ise 11-12 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belirlenecek.

"Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Bugün:

20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu tek maç mı, rövanşı var mı?

5 Mart Çarşamba:

20.45 Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu tek maç mı, rövanşı var mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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