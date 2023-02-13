Şampiyonlar ligi son 16 turu maçları ne zaman başlayacak? Şampiyonlar ligi maçları hangi kanaldan yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Liginde heyecan devam ediyor.Futbolserverler Şampiyonlar ligi son 16 maçlarının ne zaman başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Şampiyonlar ligi son 16 tur müsabakaları ne zaman başlayacak? Şampiyonlar ligi maçları hangi kanaldan yayınlanacak? İşte futbolseverlerin merak ettiği konu hakkında tüm merak edilenler