Şampiyonlar ligi son 16 turu maçları ne zaman başlayacak? Şampiyonlar ligi maçları hangi kanaldan yayınlanacak?
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UEFA Şampiyonlar Liginde heyecan devam ediyor.Futbolserverler Şampiyonlar ligi son 16 maçlarının ne zaman başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Şampiyonlar ligi son 16 tur müsabakaları ne zaman başlayacak? Şampiyonlar ligi maçları hangi kanaldan yayınlanacak? İşte futbolseverlerin merak ettiği konu hakkında tüm merak edilenler
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor.Futbolserverler maçların detaylarını araştırlıyor.Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu müsabakaları ne zaman başlayacak?UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanaldan yayınlanacak?UEFA Şampiyonlar Liginde final müsabakası ne zaman oynanacak? Detaylar haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 14-15 ve 21-22 Şubat'ta oynanacak. Tüm maçlar TSİ 23:00'da başlayacak.
İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakaları EXXEN platformundan canlı yayınlanacak. Son 16 turundaki ilk maçların programı şu şekilde:
14 Şubat Salı
Milan - Tottenham
PSG - Bayern Münih
15 Şubat Çarşamba
Club Brugge - Benfica
Borussia Dortmund - Chelsea
21 Şubat Salı
Liverpool - Real Madrid
Frankfurt - Napoli
22 Şubat Çarşamba
RB Leipzig - Manchester City
Inter - Porto