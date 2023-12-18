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Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi sonuçları ne oldu?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Peki, 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi sonuçları ne oldu?

Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Peki, 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi sonuçları ne oldu? İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 EŞLEŞMELERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Galatasaray'ın grubundan çıkan Kopenhag, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. İşte eşleşmeler...

Porto-Arsenal

Napoli-Barcelona

Paris Saint-Germain-Real Sociedad

Inter-Atletico Madrid

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund

Lazio-Bayern Münih

Kopenhag-Manchester City

RB Leipzig-Real Madrid

MAÇLAR NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar 13/14/20/21 Şubat tarihlerinde ikinci maçlar ise 5/6/12/13 Mart'ta oynanacak.

KOPENHAG MANCHESTER CITY İLE EŞLEŞTİ

Temsilcimiz Galatasaray'ın grubundan çıkan Kopenhag, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City ile kozlarını paylaşacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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