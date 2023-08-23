Molde Galatasaray maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Molde Play Off turu hakkında detayları merak ediyorlar. Peki Şampiyonlar Ligi Play Off sonrası başka maç var mı? İşte, Play Off ile ilgili ilgili tüm detaylar...

Molde Galatasaray maçı saat kaçta? Molde Galatasaray maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Molde Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi Play Off sonrası başka maç var mı da araştırılıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi Play Off sonrası başka maç var mıGalatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

MOLDE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Molde - Galatasaray maçı saat 22.00'de başlayacak.

MOLDE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Molde - Galatasaray maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

MOLDE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Molde - Galatasaray maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

MOLDE - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Molde - Galatasaray maçı Molde'de, Aker Stadyumu'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF SONRASI BAŞKA MAÇ VAR MI?

Şampiyonlar Ligi Play Off sonrası eleyen takım Şampiyonlar Ligi gruplarına kalıyor. Elenen takım ise UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.