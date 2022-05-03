Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman 2022? Şampiyonlar Ligi play-off turu nedir? - Haberler

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Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman 2022? Şampiyonlar Ligi play-off turu nedir?

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Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman 2022? Şampiyonlar Ligi play-off turu nedir?

Süper Lig 'de şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım sürecine 3. ön eleme yerine play-off'tan katılacak. Yani bordo-mavililer, iki ön eleme yerine tek ön eleme oynayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turu nedir?

Şampiyonlar Ligi play-off maçları merak ediliyor. Süper Lig 'de şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılım sürecine 3. ön eleme yerine play-off'tan katılacak. Yani bordo-mavililer, iki ön eleme yerine tek ön eleme oynayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turu nedir? İşte detaylar...

Uefa Şampiyonlar Ligi play off turu maçları 2022-2023 sezonunda birinci maç 16-17 Ağustos 2022 tarihlerinde, ikinci maç 23-24 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi play off turu çekimi ise Ağustos 2022'de yapılacak.

İşte Şampiyonlar Ligi turnuva takvimi:

Aşama Tur Kura tarihi Birinci ayak İkinci ayak
Ön eleme Ön eleme Haziran 2022 Yarı finaller (21 Haziran 2022) Final (24 Haziran 2022)
Eleme turları Birinci eleme turu Haziran 2022 5-6 Temmuz 2022 12-13 Temmuz 2022
İkinci eleme turu Haziran 2022 19-20 Temmuz 2022 26-27 Temmuz 2022
Üçüncü eleme turu Temmuz 2022 2-3 Ağustos 2022 9 Ağustos 2022
Play-off Play-off turu Ağustos 2022 16-17 Ağustos 2022 23-24 Ağustos 2022
Grup aşaması Hafta 1 Ağustos 2022
( İstanbul ) 		6-7 Eylül 2022
Hafta 2 13-14 Eylül 2022
Hafta 3 4-5 Ekim 2022
Hafta 4 11-12 Ekim 2022
Hafta 5 25-26 Ekim 2022
Hafta 6 1-2 Kasım 2022
Eleme aşaması Son 16 Kasım/Aralık 2022 14-15 ve 21-22 Şubat 2023 7-8 ve 14-15 Mart 2023
Çeyrek final Mart 2023 11-12 Nisan 2023 18-19 Nisan 2023
Yarı final 9-10 Mayıs 2023 16-17 Mayıs 2023
Final 10 Haziran 2023, Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul

Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023'te İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 31., Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile birlikte toplamda 68. sezonudur. Final maçı Mayıs 2023'te Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da yapılacağı açıklanmıştı. ancak UEFA tarafından 16 Temmuz 2021 tarihinde daha önceki ertelemeler nedeniyle final maçının Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacağı açıklandı. Aynı açıklamayla Münih şehrinin 2025 finaline ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

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