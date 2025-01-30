Şampiyonlar Ligi play off kura çekimi ne zaman? Play off kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi için geri sayım başladı! Avrupa'nın en büyük kulüplerinin mücadele ettiği turnuvada, son 16 turuna yükselecek takımların eşleşmeleri belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, 31 Ocak 2025 Cuma günü gerçekleştirilecektir. Kura çekimi, Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak ve İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacaktır.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

PLAY OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025