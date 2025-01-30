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Şampiyonlar Ligi play off kura çekimi ne zaman? Play off kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi play off kura çekimi ne zaman? Play off kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nin play off aşamasına dair merak edilen kura çekimi detayları belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi play off kura çekimi ne zaman? Play off kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi için geri sayım başladı! Avrupa'nın en büyük kulüplerinin mücadele ettiği turnuvada, son 16 turuna yükselecek takımların eşleşmeleri belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, 31 Ocak 2025 Cuma günü gerçekleştirilecektir. Kura çekimi, Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak ve İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacaktır.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Şampiyonlar Ligi play off kura çekimi ne zaman? Play off kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

PLAY OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

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