Şampiyonlar Ligi play off kura çekimi heyecanı başlıyor. Kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler olacak? Tüm futbol severlerin merakla beklediği bu bilgiler haberimizin içerisinde yer alacaktır. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 7 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. Merakla beklenen kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Sporseverler tarafından Galatasaray'ın muhtemel rakibi heyecanla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi play off kura çekiminin sonuçları merak konusu oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? Detaylar haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAF OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Play Off kura çekimi UEFA.tv kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off kura çekimi 7 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00'da gerçekleşecektir.

AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi, FB TV, UEFA.tv kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİG NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise 15.00'te çekilecek. Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşlar ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

GALATASARAY'IN KURA ÇEKİMİ 13.00'TE

Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'te başlayacak. Galatasaray, Ljubljana ile ilk karşılaşmasını 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos'ta oynayacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri şu şekildedir:

Antwerp (Belçika)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)

Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)

Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri şu şekildedir:

Hapoel Beer Sheva / Levski

Twente / Riga

Legia Varşova / Austria Wien

Sepsi / Aktobe

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:

Gent / Pogon Szczecin

Aris / Dinamo Kiev

Lille

Viktoria Plzen / Gzira United

ADANA DEMİRSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Adana Demirspor'un turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:

Slavia Prag / Dnipro

AZ Alkmaar / Santa Coloma

Olympiacos / Genk