Şampiyonlar Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?
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Şampiyonlar Ligi play off kura çekimi heyecanı başlıyor. Kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler olacak? Tüm futbol severlerin merakla beklediği bu bilgiler haberimizin içerisinde yer alacaktır. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 7 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. Merakla beklenen kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Sporseverler tarafından Galatasaray'ın muhtemel rakibi heyecanla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi play off kura çekiminin sonuçları merak konusu oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? Detaylar haberimizde...
Şampiyonlar Ligi Play Off kura çekimi UEFA.tv kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.
Merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off kura çekimi 7 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00'da gerçekleşecektir.
UEFA Avrupa Konferans Ligi, FB TV, UEFA.tv kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise 15.00'te çekilecek. Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşlar ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'te başlayacak. Galatasaray, Ljubljana ile ilk karşılaşmasını 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos'ta oynayacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri şu şekildedir:
Antwerp (Belçika)
Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)
Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)
Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)
Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri şu şekildedir:
Hapoel Beer Sheva / Levski
Twente / Riga
Legia Varşova / Austria Wien
Sepsi / Aktobe
Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:
Gent / Pogon Szczecin
Aris / Dinamo Kiev
Lille
Viktoria Plzen / Gzira United
Adana Demirspor'un turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:
Slavia Prag / Dnipro
AZ Alkmaar / Santa Coloma
Olympiacos / Genk