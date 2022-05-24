Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman 2022? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçları ne zaman? - Haberler

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendi. Ligi 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman 2022? Şampiyonlar Ligi2. ön eleme maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi2. ön eleme turu kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçları 2022-2023 sezonunda birinci maç 19-20 Temmuz 2022 tarihlerinde, ikinci maç 26-27 Temmuz 2022 tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi ön eleme turu çekimi ise Haziran 2022'de yapılacak.

İşte Şampiyonlar Ligi turnuva takvimi:

Aşama Tur Kura tarihi Birinci ayak İkinci ayak Ön eleme Ön eleme 7 Haziran 2022 Yarı finaller (21 Haziran 2022) Final (24 Haziran 2022) Eleme turları Birinci eleme turu 14 Haziran 2022 5-6 Temmuz 2022 12-13 Temmuz 2022 İkinci eleme turu 15 Haziran 2022 19-20 Temmuz 2022 26-27 Temmuz 2022 Üçüncü eleme turu 18 Temmuz 2022 2-3 Ağustos 2022 9 Ağustos 2022 Play-off Play-off turu 1 Ağustos 2022 16-17 Ağustos 2022 23-24 Ağustos 2022 Grup aşaması Hafta 1 25 Ağustos 2022

( İstanbul ) 6-7 Eylül 2022 Hafta 2 13-14 Eylül 2022 Hafta 3 4-5 Ekim 2022 Hafta 4 11-12 Ekim 2022 Hafta 5 25-26 Ekim 2022 Hafta 6 1-2 Kasım 2022 Eleme aşaması Son 16 7 Kasım 2022 14-15 ve 21-22 Şubat 2023 7-8 ve 14-15 Mart 2023 Çeyrek final 17 Mart 2023 11-12 Nisan 2023 18-19 Nisan 2023 Yarı final 9-10 Mayıs 2023 16-17 Mayıs 2023 Final 10 Haziran 2023, Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023'te İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

2022 ŞAMPİYONLAR LİGİ HAKKINDA BİLİNENLER

2022-23 Uefa Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 31., Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile birlikte toplamda 68. sezonudur. Final maçı Mayıs 2023'te Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da yapılacağı açıklanmıştı. ancak UEFA tarafından 16 Temmuz 2021 tarihinde daha önceki ertelemeler nedeniyle final maçının Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacağı açıklandı. Aynı açıklamayla Münih şehrinin 2025 finaline ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

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