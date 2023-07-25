Yeni sezonun başlaması ile birlikte takımlarımız Avrupa kupalarına ön eleme maçları ile başlıyor. Peki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanal veriyor?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Yeni sezonun başlaması ile birlikte takımlarımız Avrupa kupalarına ön eleme maçları ile başlıyor. Peki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanal veriyor? Detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları S Sport Plus'ta yayınlanmaktadır. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması ve daha sonrasındaki maçlar ise EXXEN platformunda yayınlananacaktır.

HANGİ LİGLERİN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?