Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım gidecek? 32 mi 36 mı? Şampiyonlar Ligi'ne hangi ligden kaç takım gidecek? Türkiye'den kaç takım katılacak? Dev turnuvada mücadele eden takım sayısı 32'den 36'ya yükseldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KAÇ TAKIM GİDECEK?

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin 2024 yılından itibaren "İsviçre sistemi" şeklinde oynanacağını açıkladı. Buna göre dev turnuvada mücadele eden takım sayısı 32'den 36'ya yükseldi. UEFA Ülke Sıralaması'nda yer alan 5. ülkeden de artık 4 takım direkt Devler Ligi'ne katılacak. Grup aşaması yerine tüm takımlar maçları lig usulü oynayacak. Ligi ilk 8 sırada bitirenler doğrudan, 9-24. sıra arasında yer alan takımlar ise kendi aralarında oynayacakları iki ayaklı maçlardan sonra son 16 turuna yükselecek.

2024/25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup aşamasında 36'şar takım mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HANGİ ÜLKEDEN KAÇ TAKIM KATILACAK?

UEFA Ülke Sıralaması'nda yer alan 5. ülkeden de artık 4 takım direkt Devler Ligi'ne katılacak. Buna göre en iyi ilk 5 ligden 4 takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmış olacak.

En iyi 5 lig:

İngiltere

İspanya

İtalya

Almanya

Fransa

GRUP AŞAMASI YERİNİ LİG SİSTEMİNE BIRAKTI

Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük yenilik grup aşaması sisteminden lig sistemine geçilmesi oldu. Buna göre her kulüp, lig aşamasında iç saha ve deplasmanda 3 maç yerine 8 farklı rakiple 4'ü içeride, 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maç yapacak.

İLK 8 TAKIM DOĞRUDAN ELEME TURUNA GEÇECEK

Sezon sonunda ligde yer alan ilk 8 takım doğrudan eleme turuna geçecek. 9-24. sıra arasında ligi bitiren takımlar ise birbirleriyle iki ayaklı eleme oynayacak. Bu elemeyi geçen takımlar son 16 turuna adını yazdıracak. 34 takım Şampiyonlar Ligi'ne ligdeki başarılarına göre katılırken, kalan 2 takım ise özel davetiyeyle turnuvada yer alacak.

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