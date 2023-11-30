Şampiyonlar Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! Cristiano Ronaldo'dan sonra ilki başardı
Galatasaray'ın sahasında Manchester United ile 3-3 kaldığı mücadelede fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, attığı golle tarihe geçti. Milli futbolcu, Cristiano Ronaldo'dan sonra Manchester United'a bir Şampiyonlar Ligi sezonunda hem iç hem de dış sahada gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda, İngiliz ekibinin filelerini havalandıran Kerem Aktürkoğlu ise tarihe geçti.
BİR RONALDO BİR DE KEREM
Galatasaray'ın Manchester United karşısında 3. golünü atan Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo'dan sonra bir ilki başardı. Milli futbolcu, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Portekizli yıldızdan sonra hem iç hem de dış sahada Manchester United'a gol atan ilk futbolcu oldu.
13 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol-7 asistlik performans gösterdi.