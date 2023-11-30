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Şampiyonlar Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! Cristiano Ronaldo'dan sonra ilki başardı

30 Kasım 2023 09:32 Son Güncelleme: 09:47 Abone Ol

Galatasaray'ın sahasında Manchester United ile 3-3 kaldığı mücadelede fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, attığı golle tarihe geçti. Milli futbolcu, Cristiano Ronaldo'dan sonra Manchester United'a bir Şampiyonlar Ligi sezonunda hem iç hem de dış sahada gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.