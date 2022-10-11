Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar sıfır çekti? Şampiyonlar Ligi sıfır çeken takımlar hangileri?
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Dünyanın en prestijli ligi olan Şampiyonlar Ligi tüm dünya tarafından heyecanla takip ediliyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları dünya çapında büyük ilgi görüyor. Birçok dünya devi takımın Şampiyonlar Kupası için mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken takımların hangileri olduğu ise merak konusu. Peki, Şampiyonlar Ligi sıfır çeken takımlar hangileri? Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar sıfır çekti?
Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar sıfır çekti? sorusu futbolseverlerin merak ettikleri sorulardan birisi olarak yer alıyor. Tüm dünya çapında sıkı sıkıya takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımlar ve yıldız futbolcular Şampiyonlar Ligi Kupası için mücadele ediyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde sıfır çeken takımlar ise mevcut. Futbolseverler ise Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar sıfır çekti? sorusunu merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi sıfır çeken takımlar hangileri? Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar sıfır çekti?
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR SIFIR ÇEKTİ?
1997-1998 sezonunda Kosice,
2001-2002 sezonunda Fenerbahçe,
2004-2005 sezonunda Anderlecht,
2005-2006 sezonunda Rapid Wien,
2006-2007 sezonunda Levski Sofia,
2007-2008 sezonunda Dinamo Kiev,
2009-2010 sezonunda Debrecen,
2009-2010 sezonunda Maccabi Haifa,
2010-2011 sezonunda Zilina,
2010-2011 sezonunda Partizan,
2011-2012 sezonunda Villarreal,
2011-2012 sezonunda Otelul Galati,
2011-2012 sezonunda Dinamo Zagreb,
2013-2014 sezonunda Marsilya,
2015-2016 sezonunda Maccabi Tel Aviv,
2016-2017 sezonunda Dinamo Zagreb,
2016-2017 sezonunda Club Brugge,
2017-2018 sezonunda Benfica,
2018-2019 sezonunda AEK takımları Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken takımlar arasında yer alıyor.