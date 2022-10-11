Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar sıfır çekti? Şampiyonlar Ligi sıfır çeken takımlar hangileri?

Dünyanın en prestijli ligi olan Şampiyonlar Ligi tüm dünya tarafından heyecanla takip ediliyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları dünya çapında büyük ilgi görüyor. Birçok dünya devi takımın Şampiyonlar Kupası için mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken takımların hangileri olduğu ise merak konusu. Peki, Şampiyonlar Ligi sıfır çeken takımlar hangileri? Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar sıfır çekti?