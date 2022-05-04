Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final turu rövanş maçında, İspanya'nın Villarreal ile İngiltere'nin Liverpool takımları Ceramica Stadı'nda karşılaştı. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde finale kim çıktı 2022? İlk finalist hangi takım oldu? Liverpool finale çıktı mı? Rakibi kim olacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK FİNALE ÇIKAN TAKIM KİM OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final 2. maçında Villarreal, 2-0'lık skorun rövanşında Liverpool'u konuk etti. Villarreal, La Ceramica'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Boulaye Dia ve Francis Coquelin'in golleriyle önde kapattı. Büyük şokla devreye giren Liverpool, ikinci yarıda Fabinho, Luiz Diaz ve Sadio Mane'nin golleriyle skoru 3-2 yaparak Paris'teki finalin biletini alan ilk takım oldu.

İlk finalist : Liverpool

İLK YARIYI VİLLARREAL ÖNDE KAPATTI

Maçın ilk yarısı Boulaye Dia'nın 3. dakikada ve Francis Coquelin'in 41. dakikada bulduğu gollerle 2-0 Villarreal üstünlüğü ile geçti.

İKİNCİ YARI LİVERPOOL COŞTU

İlk maçı, Liverpool 2-0 kazandığı için iki takım ikinci yarıya şartları eşitlemiş durumda çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili oynayan Liverpool, 62. dakikada Fabinho'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi. İngiliz ekibi, Luis Diaz'ın 67.dakikada bulduğu golle skoru eşitleyerek 2-2'ye getirdi. Liverpool, 74. dakikada Sadio Mane'nin golüyle de öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Villarreal'de Etienne Capoue, 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İKİNCİ FİNALİST BUGÜN BELLİ OLACAK

Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında yarın Manchester City'yi ağırlayacak. Bu eşleşmenin galibi, finalde Liverpool ile karşılaşacak. Kazandığı 13 kupayla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının en başarılı takımı Real Madrid, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk finalini oynayan Manchester City'nin karşısına çıkacak. İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

FİNAL PARİS'TE

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

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