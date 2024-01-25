Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT Dijital platformu tabii'de yayınlanacak. Türk takımlarının Avrupa maçları ise TRT 1 ve TRT Spor'da şifresiz olacak. Şampiyonlar Ligi maçları TRT'de mi? UEFA maç kanalı değişti mi?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI TRT'DE Mİ?

TRT, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarına ev sahipliği yapacak. Türk takımlarının heyecan verici mücadeleleri ise şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da izleyicilerle buluşacak. Daha fazla sayıda maç ise yalnızca TRT'nin yeni dijital platformu tabii üzerinden izlenebilecek.

TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin çekişmeli maçlarını izleyicilerle buluşturacak. Türk takımlarının mücadelelerinin yanı sıra, Avrupa takımlarının birbirinden iddialı maçları önümüzdeki sezondan itibaren 3 yıl boyunca TRT 1, TRT Spor ve TRT'nin yeni dijital platformu tabii ile ekranlara taşınacak. Türk takımlarının maçlarını ise şifresiz olarak TRT kanallarından yayınlayacak.