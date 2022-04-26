Ş. Ligi maçları Exxen TV'de ve TV8.5 'da ücretsiz olarak ekranlara gelecek. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? TV8 mi TV8.5 mi? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ücretsiz olarak hangi kanalda? Maçlar TV8'de mi? TV8'de neden maç yok?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları bu akşam start alıyor. Şampiyonlar Ligi'nin dikkat çeken iki takımı Manchester City ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. Bu maç EXXEN ve TV 8,5'da şifresiz olarak yayınlanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları bu akşam başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde ilk maçlar, 26 Nisan Salı ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Mücadeleler EXXEN ve TV 8,5'da şifresiz olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI TV8'DE Mİ? TV8'DE NEDEN MAÇ YOK?

Maçlar Exxen TV ve TV8.5'da yayınlanacak. Ş. Ligi maçları TV8'de olmayacak, TV8.5 'da olacak. TV8'de Survivor ekranlara gelecek. Ş. Ligi yarı final maçlarını canlı izlemek için Exxen TV'ye girebilir veya TV8.5'dan izleyebilirsiniz.

TV8.5 FREKANS BİLGİLERİ

TV 8.5 kanalının HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

Uydu : TÜRKSAT 4A

TÜRKSAT 4A Frekans : 12346

12346 Polarizasyon : Yatay (H)

Yatay (H) Sembol Oranı : 9600

9600 FEC : 3/4

FİNAL PARİS'TE

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

26 Nisan Salı:

Saat: 22.00 Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

27 Nisan Çarşamba:

Saat: 22.00 Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

MUHTEMEL 11'LER

M. City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling

Cezalı: Joao Cancelo

R. Madrid: Courtois; Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Junior

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