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Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta? Bu akşam oynanacak olan ŞL maçları kaçta başlayacak?

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Futbol severlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi maçlarının başlama saatleri hakkında bilgi almak isteyenler için detaylar haberimizde. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşamki maçlar dünya genelinde milyonlarca futbol severi ekran başına kilitleyecek. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta? Futbol severlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi maçlarının başlama saatleri hakkında bilgi almak isteyenler için detaylar haberimizde. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşamki maçlar dünya genelinde milyonlarca futbol severi ekran başına kilitleyecek. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta? Detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA?

20.45 | Lens - Sevilla | EXXEN

20.45 | PSV - ARSENAL | EXXEN

23.00 | M. United - B. Münih | EXXEN

23.00 | Kopenhag - Galatasaray | EXXEN

Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta? Bu akşam oynanacak olan ŞL maçları kaçta başlayacak?

23.00 | Napoli - Braga | EXXEN

23.00 | Inter - Real Socieadad | EXXEN

23.00 | Union Berlin - Real Madrid | EXXEN

23.00 | Salzburg - Benfica | EXXEN

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