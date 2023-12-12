Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta? Bu akşam oynanacak olan ŞL maçları kaçta başlayacak?
Futbol severlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi maçlarının başlama saatleri hakkında bilgi almak isteyenler için detaylar haberimizde. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşamki maçlar dünya genelinde milyonlarca futbol severi ekran başına kilitleyecek. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta? Futbol severlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi maçlarının başlama saatleri hakkında bilgi almak isteyenler için detaylar haberimizde. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşamki maçlar dünya genelinde milyonlarca futbol severi ekran başına kilitleyecek. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta? Detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI SAAT KAÇTA?
20.45 | Lens - Sevilla | EXXEN
20.45 | PSV - ARSENAL | EXXEN
23.00 | M. United - B. Münih | EXXEN
23.00 | Kopenhag - Galatasaray | EXXEN
23.00 | Napoli - Braga | EXXEN
23.00 | Inter - Real Socieadad | EXXEN
23.00 | Union Berlin - Real Madrid | EXXEN
23.00 | Salzburg - Benfica | EXXEN