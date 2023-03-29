Futbolun en üst düzey liglerinden kabul edilen Şampiyonlar Ligi futbol severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Normalde Salı-Çarşamba günleri Ş. Ligi maçları olurdu. Fakat 2. turlardan sonra bir ara verildiği için maçlar henüz başlamadı. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, bu akşam var mı 2023? UEFA Ş. Ligi maçları bu hafta yok mu, neden yok, haftaya mı oynanacak? İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi (İngilizce: UEFA Champions League, genellikle UCL olarak da kısaltılır) veya kısa kullanımıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından her yıl düzenlenen ve UEFA'ya bağlı birinci liglerdeki takımların mücadele ettiği uluslararası bir futbol turnuvasıdır. Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, bu akşam var mı 2023? UEFA Ş. Ligi maçları bu hafta yok mu, neden yok, haftaya mı oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2022-2023 KURALARI ÇEKİLDİ Mİ?

Kura çekimi 17 Mart 2023'te yapılmıştır. İlk maçlar 11-12 Nisan 2023, ikinci maçlar 18-19 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacaktır. Ayrıca yarı final İlk maçları 9-10 Mayıs 2023, ikinci maçlar 16-17 Mayıs 2023 tarihlerinde oynanacaktır.

BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI YOK MU, NEDEN YOK? (28-29 MART 2023)

Bugün yani 29 Mart 2023 Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçı oynanmayacak. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 11-12 Nisan 2023 tarihlerinde oynanacaktır. Bundan dolayı bugün maçlar olmayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları 11-12 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. Yani maçlar haftaya değil bir sonraki hafta başlayacak.