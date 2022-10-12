Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi hangi takımlar kazandı? Şampiyonlar Ligi maç sonuçları!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan maçlar her zamanki heyecanla takip edildi. Sıkı sıkıya takip edilen Şampiyonlar Ligi maçları dünya çapında heyecanla takip ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanmayı hedefleyen takımların serüveni devam ediyor. Futbolseverler ise dün akşam oynanan maçların sonuçlarını merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi hangi takımlar kazandı? Şampiyonlar Ligi maç sonuçları!
Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? sorusu futbolseverlerin merak konusu. Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından futbolseverler hangi takımın kaç gol attığını, hangi takımların kazandığını merak ediyor. Sizler için dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarının sonuçlarını derledik. Detaylar haberimizde yer alıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI KAÇ KAÇ BİTTİ?
11 Ekim akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların sonuçları şöyle;
Shaktar Donetsk 1- 1 Real Madrid
PSG 1- 1 Benfica
Dortmund 1- 1 Sevilla
Milan 0 - 2 Chelsea
Dinamo Zagreb 1- 1 Salzburg
Celtic 0- 2 Leipzig
Kopenhag 0- 0 Manchester City
Maccabi Haifa 2- 0 Juventus