Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi hangi takımlar kazandı? Şampiyonlar Ligi maç sonuçları!

Gündem Haberleri

Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi hangi takımlar kazandı? Şampiyonlar Ligi maç sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan maçlar her zamanki heyecanla takip edildi. Sıkı sıkıya takip edilen Şampiyonlar Ligi maçları dünya çapında heyecanla takip ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanmayı hedefleyen takımların serüveni devam ediyor. Futbolseverler ise dün akşam oynanan maçların sonuçlarını merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi hangi takımlar kazandı? Şampiyonlar Ligi maç sonuçları!

Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? sorusu futbolseverlerin merak konusu. Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarının ardından futbolseverler hangi takımın kaç gol attığını, hangi takımların kazandığını merak ediyor. Sizler için dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarının sonuçlarını derledik. Detaylar haberimizde yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI KAÇ KAÇ BİTTİ?

11 Ekim akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların sonuçları şöyle;

Shaktar Donetsk 1- 1 Real Madrid

PSG 1- 1 Benfica

Dortmund 1- 1 Sevilla

Milan 0 - 2 Chelsea

Dinamo Zagreb 1- 1 Salzburg

Celtic 0- 2 Leipzig

Kopenhag 0- 0 Manchester City

Maccabi Haifa 2- 0 Juventus

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonuçları Futbol Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title