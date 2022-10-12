Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi hangi takımlar kazandı? Şampiyonlar Ligi maç sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan maçlar her zamanki heyecanla takip edildi. Sıkı sıkıya takip edilen Şampiyonlar Ligi maçları dünya çapında heyecanla takip ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanmayı hedefleyen takımların serüveni devam ediyor. Futbolseverler ise dün akşam oynanan maçların sonuçlarını merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi hangi takımlar kazandı? Şampiyonlar Ligi maç sonuçları!