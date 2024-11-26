Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (26 Kasım Salı)

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 26 Kasım bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? Futbolseverlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi maçları için geri sayım başladı. Bu önemli karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Slovan Bratislava - Milan | TRT Spor

Sparta Prag - Atletico Madrid | tabii Spor

Barcelona - Brest | TRT Spor

Bayern Münih - PSG | tabii Spor

Inter - Leipzig | tabii Spor 2

Bayer Leverkusen - Salzburg | tabii Spor 4

Manchester City - Feyenoord | tabii Spor 1

Sporting Lisbon - Arsenal | tabii Spor 3

Young Boys - Atalanta | tabii Spor 5