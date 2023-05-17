UEFA Şampiyonlar Ligi maçları heyecanla takip ediliyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Şampiyonlar Ligi maçlarının nereden izleneceği ise merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları canlı izleme linki var mı?

Dünyanın her yerinde sevilerek takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla Şampiyonlar Ligi maçlarını takip ediyor. Arama motorlarında ise Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları canlı izleme linki var mı? araması yapıyor. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2022-2023 yeni sezonda UEFA Avrupa maçları EXXEN TV ekranlarında yayınlanacak. Aynı şekilde maçların özetleri de Exxen kanalında olacaktır.

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Real Madrid - Manchester City maçı 17 Mayıs günü tarihinde saat 22.00'de oynanacak.