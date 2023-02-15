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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izleme linki!

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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izleme linki!

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları heyecanla takip ediliyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Şampiyonlar Ligi maçlarının nereden izleneceği ise merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izleme linki!

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Futbolseverlerin heyecanla Şampiyonlar Ligi maçlarını takip ediyor. Arama motorlarında ise Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izleme linki! araması yapıyor. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar 14-15 Şubat ve21-22 Şubat tarihlerinde oynanırken rövanşlar ise 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak. Karşılaşmalar ise Exxen platformundan canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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