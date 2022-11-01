UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ediyor. Futbolseverlerin Salı günleri sıkı sıkıya takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların nereden izleneceği merak ediliyor. Dünyanın her yerinden sevilerek takip edilen ligi olan Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları nereden, nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi EXXEN ücretsiz izleme var mı?

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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? sorusu aratılıyor. Dünyanın her yerinden sevilerek takip edilen ligi olan Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı devam ediyorken futbolseverler Şampiyonlar Ligi EXXEN ücretsiz izleme var mı? sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları nereden, nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi EXXEN ücretsiz izleme var mı? İşte merak edilenler...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmalar EXXEN platformunda canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor. Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek isteyenler Exxen platformunun üyesi olması gerekiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ EXXEN ÜCRETSİZ İZLEME VAR MI?

Şampiyonlar Ligi maçları Exxen platformunda şifreli olarak yayınlanıyor. Exxen platformunda UEFA maçlarını izlemek isteyenler Exxen'e üye olması gerekiyor. Exxen uygulamasının kullanıcılarına sunduğu 1 haftalık deneme sürümü ile 1 TL karşılığında UEFA maçlarını takip edebilir. Exxen uygulamasına giriş yaparak deneme paketinizi başlatabilirsiniz.

1 KASIM ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI!

Porto- Atletico Madrid| Exxen, CBC Sport,Tv8,5| 20:45

Leverkusen- Club Brugge| Exxen| 20:45

Bayern Münih- İnter| Exxen,Tv8,5| 23:00

Liverpool- Napoli| Exxen, CBC Sport| 23:00

Marsilya- Tottenham| Exxen 23:00

Viktoria Plezen- Barcelona| Exxen| 23:00

Rangers- Ajax| Exxen 23:00

Sporting Lisbon- Frankfurt| Exxen| 23:00