UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürerken grup maçları müsabakalarını canlı takip etmek isteyen futbol severler Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? merak ediyor.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürerken grup maçları müsabakalarını canlı takip etmek isteyen futbol severler Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? merak ediyor. İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN platformunda ve bazı maçlar aynı zamanda TV8.5'te canlı olarak yayınlanmaktadır.

EXXEN CANLI YAYIN

EXXEN canlı izlemek için EXXEN CANLI MAÇ İZLE 'ye tıklayınız.

EXXEN CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

EXXEN canlı yayın linki ile Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

EXXEN ÜCRETSİZ Mİ?

EXXEN platformunda canlı maç izleyebilmeniz için EXXEN abonesi olmanız gerekmektedir.

EXXEN NEDİR?

Acun Medya bünyesinde kurulan ve "Türkiye'nin dijital platformu" sloganıyla yola çıkan Exxen, üyelerin istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri cihazla, birbirinden benzersiz içerikleri izlemelerini sağlayan dijital bir platformdur.