Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürerken grup maçları müsabakalarını canlı takip etmek isteyen futbol severler Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? merak ediyor.
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürerken grup maçları müsabakalarını canlı takip etmek isteyen futbol severler Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? merak ediyor. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi maçları EXXEN platformunda ve bazı maçlar aynı zamanda TV8.5'te canlı olarak yayınlanmaktadır.
EXXEN canlı izlemek için EXXEN CANLI MAÇ İZLE 'ye tıklayınız.
EXXEN canlı yayın linki ile Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.
EXXEN platformunda canlı maç izleyebilmeniz için EXXEN abonesi olmanız gerekmektedir.
Acun Medya bünyesinde kurulan ve "Türkiye'nin dijital platformu" sloganıyla yola çıkan Exxen, üyelerin istedikleri zaman, istedikleri yerde, istedikleri cihazla, birbirinden benzersiz içerikleri izlemelerini sağlayan dijital bir platformdur.