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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (11 Aralık 2024)

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (11 Aralık 2024)
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Şampiyonlar Ligi'nin heyecan dolu maçları 11 Aralık 2024 tarihinde hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Futbolseverler, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek için yayın akışını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nereden izlenir? Yanıtı...

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nin heyecan dolu maçları 11 Aralık 2024 tarihinde hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Futbolseverler, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek için yayın akışını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nereden izlenir? Yanıtı haberimizde!

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Slovan Bratislava | tabii Spor

Lille - Sturm Graz | TRT Spor

Milan - Kizilyildiz | tabii Spor 3

Arsenal - Monaco | tabii Spor 2

Benfica - Bologna | TRT Spor

B.Dortmund - Barcelona | tabii Spor 1

Feyenoord - Sparta Prag | tabii Spor 4

Juventus - Manchester City | tabii Spor

Stuttgart - Young Boys | tabii Spor 5

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