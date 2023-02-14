Şampiyonlar Ligi maçları canlı izleme linki var mı? 14 Şubat Salı UEFA UCL şifresiz CANLI izleniyor mu?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları bugün başlıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları canlı izleme linki var mı? 14 Şubat Salı UCL şifresiz CANLI izleniyor mu?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçları 14-15 ile 21-22 Şubat, rövanşları ise 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. Son 16 turundaki tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları canlı izleme linki var mı? 14 Şubat Salı UCL şifresiz CANLI izleniyor mu?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Milan - Tottenham arasında23.00'te başlayacak. Müsabaka Exxen ekranlarında yayınlanacak.

PSG - Bayern Münih maçı, 14 Şubat Salı günü Türkiye saatiyle saat 23.00'da başlayacak. Parc de Princes Stadyumu'nda oynanacak müsabaka Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.