UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan final maçı için biletler de satışa çıktı. Futbolseverler ise arama motorlarında Şampiyonlar Ligi maç bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Şampiyonlar Ligi maçı biletleri satışa çıktı mı? sorularını araştırdı.

İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı. 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Şampiyonlar Ligi maç biletlerinin satışa çıkmasının ardından futbolseverler arama motorlarında Şampiyonlar Ligi maç bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Şampiyonlar Ligi maçı biletleri satışa çıktı mı? sorularına yanıt aradı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

İspanyol devi Real Madrid ile Guardiola'nın ekibi Manchester City karşı karşıya gelecekken, iki İtalya temsilcisi ve ezeli rakip Inter ile Milan arasında da kıyasıya bir rekabet yaşanacak.

İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı. 10 Haziran 2023 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmada en ucuz biletin fiyatı 70 euro olarak belirlenirken en pahalısı ise 690 euro olarak satışa sunuldu.

Kıran kırana geçecek karşılaşmaları yerinden takip etmek isteyen futbolseverler bilet fiyatlarını merak ederken, stadyumda final maçını izlemenin bedeli, UEFA'dan yapılan resmi açıklamayla birlikte belli oldu. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Kategori 690 Euro (14 bin 679 TL) Kategori 490 Euro (10 bin 424 TL) Kategori 180 Euro (3 bin 829 TL) Kategori 70 Euro (bin 489 TL)

Ücretsiz bir refakatçi bileti de içerisinde barındıran engelli biletleri ise 70 Euro karşılığında temin edilebilecek.

KATEGORİ BAŞINA EN FAZLA 2 BİLET ALINABİLECEK

UEFA'nın resmi bilet portalı "UEFA.com/tickets" üzerinden talep toplama ve onay aşamaları gerçekleştirildikten sonra biletlerin satışı yapılacak. Bilet talep toplama dönemi 28 Nisan 2023'te sona erecek ve kura çekimi sonrası bilet başvuruları kabul edilen taraftarlara UEFA tarafından e-posta yoluyla bildirim yapılacak. Ayrıca, futbol tutkunları kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 (iki) adet bilet satın alabilecek.