Şampiyonlar Ligi kura çekiminde torbalar belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu tamamlandı ve lig etabına yüklenen ekipler ile kura torbaları netleşti. Futbol severler, kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde torbalar belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Detaylar haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARINDA HANGİ TAKIMLAR YER ALIYOR?

1. Torba: Manchester City, Bayern Münih, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Leipzig, Barcelona

2. Torba: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan

3. Torba: Feyenoord, Sporting Lizbon, PSV, Dinamo Zagreb, Salzburg, Lille, Kızılyıldız, Young Boys, Celtic

4. Torba: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Prag, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Brest

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2024- 2025 sezonu için UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün yapılacak. Türk takımlarının yer almadığı "Devler Ligi"nin kura çekimi, saat 19.00'da Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek ve TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon ilk kez lig formatında düzenlenecek organizasyonda, grup aşamasının ilk maçları 17-19 Eylül tarihlerinde başlayacak ve bu etap 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıradaki takımlar ise play-off aşamasına geçecek. Bu aşamada, 9 ile 16. sıradaki takımlar ile 17 ve 24. sıradaki takımlar eşleşecek. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turuna yükselecek.

Lig aşamasında ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.