Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray rakibi kim oldu? 7 Ağustos Galatasaray kiminle eşleşti?

7 Ağustos'ta yapılan Şampiyonlar Ligi play off kurası sonrası Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa'da karşılaşacağı takım ve maçın detayları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Uefa Şampiyonlar Ligi kura çekimi 7 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. Sporseverler tarafından Galatasaray'ın rakibi oldu araştırılmaktadır. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi kura sonucunda Galatasaray'ın rakibi kim oldu merak konusu oldu. Şampiyonlar Ligi Play Off kurasında Galatasaray'ın rakibi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray rakibi kim oldu? 7 Ağustos Şampiyonlar Ligi play off kurası Galatasaray rakibi değeri ne kadar? Detaylar haberimizde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY RAKİBİ KİM OLDU?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'te başlayacak. Galatasaray, Ljubljana ile ilk karşılaşmasını 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos'ta oynayacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise 15.00'te çekilecek. Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşlar ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri şu şekildedir:

Antwerp (Belçika)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)

Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)

Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri şu şekildedir:

Hapoel Beer Sheva / Levski

Twente / Riga

Legia Varşova / Austria Wien

Sepsi / Aktobe

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:

Gent / Pogon Szczecin

Aris / Dinamo Kiev

Lille

Viktoria Plzen / Gzira United

ADANA DEMİRSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Adana Demirspor'un turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:

Slavia Prag / Dnipro

AZ Alkmaar / Santa Coloma

Olympiacos / Genk