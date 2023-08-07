Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray rakibi kim oldu? 7 Ağustos Galatasaray kiminle eşleşti?
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7 Ağustos'ta yapılan Şampiyonlar Ligi play off kurası sonrası Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa'da karşılaşacağı takım ve maçın detayları futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Uefa Şampiyonlar Ligi kura çekimi 7 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. Sporseverler tarafından Galatasaray'ın rakibi oldu araştırılmaktadır. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi kura sonucunda Galatasaray'ın rakibi kim oldu merak konusu oldu. Şampiyonlar Ligi Play Off kurasında Galatasaray'ın rakibi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray rakibi kim oldu? 7 Ağustos Şampiyonlar Ligi play off kurası Galatasaray rakibi değeri ne kadar? Detaylar haberimizde...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'te başlayacak. Galatasaray, Ljubljana ile ilk karşılaşmasını 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos'ta oynayacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise 15.00'te çekilecek. Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşlar ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri şu şekildedir:
- Antwerp (Belçika)
- Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)
- Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)
- Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)
Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri şu şekildedir:
- Hapoel Beer Sheva / Levski
- Twente / Riga
- Legia Varşova / Austria Wien
- Sepsi / Aktobe
Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:
- Gent / Pogon Szczecin
- Aris / Dinamo Kiev
- Lille
- Viktoria Plzen / Gzira United
Adana Demirspor'un turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:
Slavia Prag / Dnipro
AZ Alkmaar / Santa Coloma
Olympiacos / Genk