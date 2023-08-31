Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında ev sahibi olarak Molde'yi ağırladığı maçı 2-1 kazanmıştı. Bu önemli müsabakada Galatasaray, galip gelmesi ya da berabere kalarak gruplara katılmayı hedefliyordu. Özellikle Galatasaray taraftarları, bu maçın ardından gerçekleşecek olan kura tarihlerini merakla bekliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda 2023? İşte detaylar…

Galatasaray'ın evinde Molde'yi mağlup etmesiyle gruplara katılmaya hak kazandı. Aynı zamanda bu galibiyetle önümüzdeki yıl Süper Lig şampiyonu play-offlara kalmadan gruplardan başlayabilecek. İlk maçta Molde'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, bu karşılaşmadan da galip geldi ve taraftarlarını gururlandırmayı başardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda 2023?Merak ediyor. Detaylar haberimizdedir…

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA 2023?

Avrupa'nın en iyi takımları Şampiyonlar Ligi finalisti olmak çin büyük mücadele verecek. Bu yıl kura çekimi ise 31 Ağustos 2023'te yapılacak. Monako'da gerçekleşecek olan kura çekimi Türkiye saatiyle saat 19.00'da gerçekleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY KURA ÇEKİMİ

Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinde belirtilen tarihe göre 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Monako'da gerçekleşecek olan kura çekimi Türkiye saatiyle saat 19.00'da gerçekleşecek. Aynı zamanda 2022/23 UEFA Yılın Erkek Oyuncusu, UEFA Yılın Kadın Oyuncusu, UEFA Yılın Erkek Antrenörü ve UEFA Yılın Kadın Antrenörü ödülleri de grup aşaması kura töreninde takdim edilecek. 2023 UEFA Başkanlık Ödülü, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından takdim edilecek.

UEFA yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi, 31 Ağustos Perşembe günü Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleşecek ve saat 18.00 (Türkiye saatiyle 19.00)itibaren canlı olarak yayınlanacak."

Kura çekimi UEFA'nın kendi internet sitesi UEFA.com'da canlı olarak yayınlanacak.