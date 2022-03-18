Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Çeyrek final, yarı final maçları nerede oynanacak?
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmalarının belli olacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2021-2022 Şampiyonlar ligi çeyrek final maçlarını hangi takımlar oynayacak? Çeyrek final kuraları ne zaman ve nerede çekilecek?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar ligi çeyrek final müsabakalarında rekabet edecek takımlar merak ediliyor. 8 takımın mücadele edeceği müsabakalarda en çok merak edilen konular ile ilgili detaylar haberimizde. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarıne zaman? 2021-2022 Şampiyonlar ligi çeyrek final maçlarını hangi takımlar oynayacak? Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
Çeyrek final kuraları 18 mart 2022 tarihinde Türkiye saatine göre 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.
Çeyrek final maçlarını geçen takımlar, Yarı final müsabakaları için 2 ayaklı müsabaka olarak oynayacaklar. Maçların ilk ayağı 26-27 Nisanda ikinci ayağı ise 3-4 Mayıs da oynanacak
Final karşılaşmaları ise 28 Mayıs Cumartesi günü Paris'te oynanacak.
Çeyrek final maçlarının ilk ayağı 5-6 nisanda 2. ayağı ise 12-13 nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Şampiyonlar ligi çeyrek final maçlarını hangi takımlar oynayacak? Son 16 turunda kazanarak çeyrek finale katılmayı hak kazanan takımlar,
- Atlético Madrid
- Bayern München
- Benfica
- Chelsea
- Liverpool
- Manchester City
- Real Madrid
- Villarreal
Maçları EXXEN TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.