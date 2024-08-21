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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplarında kimler var?

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 317. mücadelesine çıkacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplarında kimler var?

Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplarında kimler var?

GALATASARAY AVRUPA SAHNESİNE ÇIKIYOR

rendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen Uefa Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.

İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.

İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Uefa Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Galatasaray, 3 resmi maç oynadı

Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde 2 resmi maça çıktı.

Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında ise 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.

Young Boys, lige iyi başlayamadı

Sarı-siyahlı takım, İsviçre Süper Lig'nde henüz galibiyet alamadı.

İsviçreli 55 yaşındaki teknik direktör Patrick Rahmen'in çalıştırdığı Young Boys, 5. haftası geride kalan ligde 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Attığı 6 gole karşılık kalesinde 13 gol gören Bern temsilcisi, 12 takımlı ligde 11. sırada yer aldı.

Young Boys, bu sezonki tek galibiyetini İsviçre Kupası'nda amatör lig takımı Printse-Nendaz'ı 10-0 yenerel elde etti.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplarında kimler var?

Hakemler

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Christian Dingert ile yardımcısı Benjamin Cortus görev yapacak.

YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev ile Salzburg arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, tabii Spor 3 kanalından canlı maç izlenebilecek.

YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Young Boys Galatasaray maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç tabii'den canlı olarak izlenebilecek.

YOUNG BOYS GALATASARAYMAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Young Boys Galatasaray maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 21.00'de açıklanması bekleniyor.

YOUNG BOYS GALATASARAYMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Young Boys Galatasaray maçı, Bern'da, Stadion Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak.

Rövanş 27 Ağustos Salı günü oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımın yer alacağı sezonun kura çekimi 29 Ağustos'ta gerçekleşecek ve ilk maçlar 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplarında kimler var?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplarında kimler var?

Osman Demir
Osman Demir
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