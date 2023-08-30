Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında ev sahibi olarak Molde'yi ağırladı. Bu önemli müsabakada Galatasaray, galip gelmesinin ardından gruplara katılmayı amaçladı. Peki, Şampiyonlar ligi kura çekimi hangi kanalda 2024? Şampiyonlar ligi kura çekimi nereden, hangi kanaldan izlenir?

Şampiyonlar ligi kura çekimi hangi kanalda 2024? Sorusu, Galatasaray, galip gelmesinin ardından sporseveler tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Galatasaray, bir üst tura çıkmayı başarırsa, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanacaktı. Dün oynanan karşılaşma ile birlikte bu hakkı elde etti. Peki, Şampiyonlar ligi kura çekimi hangi kanalda 2024? Şampiyonlar ligi kura çekimi nereden, hangi kanaldan izlenir?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA 2024?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinde belirtilen tarihe göre 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Monako'da gerçekleşecek olan kura çekimi Türkiye saatiyle saat 19.00'da gerçekleşecek. Aynı zamanda 2022/23 UEFA Yılın Erkek Oyuncusu, UEFA Yılın Kadın Oyuncusu, UEFA Yılın Erkek Antrenörü ve UEFA Yılın Kadın Antrenörü ödülleri de grup aşaması kura töreninde takdim edilecek. 2023 UEFA Başkanlık Ödülü, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından takdim edilecek.

UEFA yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi, 31 Ağustos Perşembe günü Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleşecek ve saat 18.00 (Türkiye saatiyle 19.00)itibaren canlı olarak yayınlanacak."

Kura çekimi UEFA'nın kendi internet sitesi UEFA.com'da canlı olarak yayınlanacak.