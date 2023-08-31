Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura TV'den nasıl izlenir?
Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek kura çekiminde 4. torbada yer alacak temsilcimizi, dünya devleri bekliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura TV'den nasıl izlenir?
Play-off turunda Molde'yi eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup etabına kaldı. 32 takımın yer alacağı kura çekimine temsilcimiz 4. torbadan girecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura TV'den nasıl izlenir?
GALATASARAY GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?
Dörder takımın 8 grupta mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Devler Ligi'nde kura çekimi bu akşam gerçekleştirilecek.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde torbalar:
1.Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord
2.Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal
3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag
4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Galatasaray UCL kura çekimi UEFA TV, TV 8,5 ve EXXEN'den yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi - Kura Çekimi etkinliği/program, saat 19.00'dabaşlayacak.