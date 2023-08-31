Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura TV'den nasıl izlenir?

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilecek kura çekiminde 4. torbada yer alacak temsilcimizi, dünya devleri bekliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura TV'den nasıl izlenir?