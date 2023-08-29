ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI | Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında ev sahibi olarak Molde'yi ağırlıyor. Bu önemli müsabakada Galatasaray, galip gelmesi ya da berabere kalarak gruplara katılmayı hedefliyor. Özellikle Galatasaray taraftarları, bu maçın ardından gerçekleşecek olan kura tarihlerini merakla bekliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Şu anda gözler Galatasaray'ın bu akşamki mücadelesinde. İlk maçta Molde'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, bu karşılaşmadan da galip gelerek taraftarlarını gururlandırmayı amaçlıyor. Eğer Galatasaray, bir üst tura çıkmayı başarırsa, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanacak. Bu yüzden sarı-kırmızılı taraftarlar Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Merak ediyor. Detaylar haberimizdedir…

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinde belirtilen tarihe göre 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Monako'da gerçekleşecek olan kura çekimi Türkiye saatiyle saat 19.00'da gerçekleşecek. Aynı zamanda 2022/23 UEFA Yılın Erkek Oyuncusu, UEFA Yılın Kadın Oyuncusu, UEFA Yılın Erkek Antrenörü ve UEFA Yılın Kadın Antrenörü ödülleri de grup aşaması kura töreninde takdim edilecek. 2023 UEFA Başkanlık Ödülü, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından takdim edilecek.

UEFA yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi, 31 Ağustos Perşembe günü Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleşecek ve saat 18.00 (Türkiye saatiyle 19.00)itibaren canlı olarak yayınlanacak."

Kura çekimi UEFA'nın kendi internet sitesi UEFA.com'da canlı olarak yayınlanacak.