Avrupa'da boy gösteren temsilcilerimizin maçları sonrası Şampiyonlar ligi kura çekimi canlı izle araması ile kura çekimini canlı izlemek isteyen sporseverler araştırmalarına devam ediyor. İşte Şampiyonlar ligi kura çekimi canlı izle! UEFA UCL Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izleme linki Full HD!

Şampiyonlar ligi kura çekimi canlı izle araması, kura çekimini canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmakta. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un kura çekimi araştırıldı. Şampiyonlar ligi kura çekimi canlı izlemek isteyen birçok sporsever, arama motorları üzerinde UEFA UCL Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izleme linkini sorgulatıyor. İşte Şampiyonlar ligi kura çekimi canlı izle! UEFA UCL Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izleme linki Full HD!

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinde belirtilen tarihe göre 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Monako'da gerçekleşecek olan kura çekimi Türkiye saatiyle saat 19.00'da gerçekleşecek. UEFA yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi, 31 Ağustos Perşembe günü Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleşecek ve saat 18.00 (Türkiye saatiyle 19.00)itibaren canlı olarak yayınlanacak.

"Kura çekimi UEFA'nın kendi internet sitesi UEFA.com'da canlı olarak yayınlanacak. Buna göre UEFA UCL Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izlemek isteyenler UEFA.com adresini ziyaret edebilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ