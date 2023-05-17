Uefa Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Inter ile Milan kozlarını paylaştı. İlk maçı 2-0 kazanan Inter, ikinci maçı da Lautaro'nun attığı golle 1-0 kazandı. Rövanşta da galip gelen Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, finale yükseldi. Merak edilen ise Şampiyonlar Ligi kupası ağırlığı oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi kupası ağırlığı ne kadar? UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kaç kilo?

Şampiyonlar Ligi kupası ağırlığı merak ediliyor. A Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı. Yarı finalde ezeli rakibini eleyen Inter, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak finale biletini kestirdi. Manchester City-Real Madrid eşleşmesinden galip gelen takım, finalde Inter'le kozlarını paylaşacak. Arama motorlarında ise Şampiyonlar Ligi kupası ağırlığı ne kadar? UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kaç kilo? soruları aratıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI AĞIRLIĞI NE KADAR?

(UEFA Şampiyonlar Ligi kupası 8 kg, UEFA Avrupa Ligi kupası ise 15 kg ağırlığındadır.

UEFA Şampiyonlar Ligi (İngilizce: UEFA Champions League, genellikle UCL olarak da kısaltılır) veya kısa kullanımıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından her yıl düzenlenen ve UEFA'ya bağlı birinci liglerdeki takımların mücadele ettiği uluslararası bir futbol turnuvasıdır. UEFA üyesi her ülke şampiyonunun (bazı ülkelerde ilk birkaç sırada yer alan takımların) katıldığı organizasyon, Avrupa'daki kulüp düzeyindeki en prestijli turnuva konumundadır. 1955'te Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla, çift maçlı eleme sistemiyle düzenlenmeye başladı. Bu dönemde şampiyonaya yalnızca, önceki sezonda ülkesinin en üst seviye ligini şampiyon olarak tamamlamış takımlar katılabilmekteydi. 1991-92 sezonuyla birlikte format değişikliğine gidilerek lig usulüyle düzenlenen grup aşaması da turnuvaya eklendi. 1992-93 sezonuyla birlikte organizasyonun adı günümüzdeki şekliyle değiştirildi. 1996-97 sezonuyla birlikte ülke şampiyonlarının yanı sıra, ülkelerin UEFA sırasına göre liglerini şampiyonun ardında tamamlayan bazı takımlar da turnuvaya katılmaya başladı. Günümüzde, bir sezonda aynı ülkeden en fazla beş takım mücadele edebilmektedir. Ligdeki pozisyonu gereğince Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların ardındaki takımlar ise, Şampiyonlar Ligi'nin bir alt seviyesi olan UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmektedir.