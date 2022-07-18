Şampiyonlar Ligi kaç ön eleme var? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda eşleşeceği takım belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kaç ön eleme var? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAÇ ÖN ELEME VAR?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Dinamo Kiev'i elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. 3. ön eleme turundaki rakibini de elemesi durumunda play-off turuna yükselecek. Temsilcimiz play-off turundaki rakibini de elerse Şampiyonlar Ligi gruplarına yükselecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ DİNAMO KİEV OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu kuraları Nyon'da çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN 3. ÖN ELEME TURU RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i eleyip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederse 3. ön eleme turunda karşılaşacağı takım Avusturya takımı Sturm Graz oldu.

TEMSİLCİMİZ FENERBAHÇE ELENİRSE NE OLACAK?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Sırp ekibi Partizan ya da Çekya temsilcisi Slovacko ile eşleşecek. Bu eşleşme de bugün kura çekiminin ardından belli olacak. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Mücadele TSİ 21.00 başlayacak. Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle Dinamo Kiev iç saha maçını Polonya'nın Lodz kentinde oynayacak. Karşılaşmanın rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında oynanacak Dinamo Kiev - Fenerbahçe mücadelesi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.