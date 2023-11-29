Şampiyonlar Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı, merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi averaj kuralı ne? İşte, detaylar…

Şampiyonlar Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı?

Futbol kurallarında geçtiğimiz senelerde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden birisi de deplasman golünün kaldırılmasıdır. Peki, Şampiyonlar Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ İKİLİ AVERAJ MI, GENEL AVERAJ MI?

Grup maçları sonunda en çok puan toplayan takım diğerlerinin üstünde yer alır. İki takım arasında puan eşitliği olursa, ikili averaja bakılır. İkili averajda da eşitlik söz konusu ise grup maçları sonunda daha çok gol atmış takım, diğerinin üst sırasında yer alır.