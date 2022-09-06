Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? UCL UEFA Şampiyonlar Ligi nasıl izlenir?
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Bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlandığı ve nasıl izlendiği merak edilmeye başlandı. Sporseverler Şampiyonlar Ligi hangi kanalda, UCL UEFA Şampiyonlar Ligi nasıl izlenir gibi konular merak edilirken diğer detaylar da araştırıldı. Peki, Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?
Avrupa liglerinin başlamasıyla UEFA maçları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları heyecanla beklerken, liglerin yayınlanacağı platformlarda belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? UCL UEFA Şampiyonlar Ligi nasıl izlenir?
2022-2023 yeni sezonda UEFA Avrupa maçları EXXEN TV ekranlarında yayınlanacak. Aynı şekilde maçların özetleri de Exxen kanalında olacaktır.
• UEFA turnuvaları - EXXEN
• Süper Lig - beIN SPORTS
• Premier League - beIN SPORTS
• LaLiga - S Sport
• Bundesliga - beIN SPORTS, Tivibu Spor
• Serie A - S Sport
• Ligue 1 - beIN SPORTS
Exxen Tv'nin frekans bilgileri bulunmamaktadır. Exxen TV'yi dilerseniz Netflix gibi televizyona yansıtarak izleyebilirsiniz. Veya TV'lerden Exxen uygulaması açılarak da izlenebilecektir.