Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, şifresiz mi,? Şampiyonlar Ligi finali şifreli mi, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? - Haberler

Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı için geri sayım başladı. İngiliz devi Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan İspanya Şampiyonu Real Madrid, finalde kozlarını paylaşacak. Peki, Şampiyonlar Ligi hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi finali şifreli mi, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak. Final maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma yarı final maçlarında olduğu gibi EXXEN ve TV 8'den şifresiz olarak yayınlanacak.

2017-2018 SEZONUNUN RÖVANŞI

Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu.

İSPANYOL DEVİ BİR İLKİ BAŞARDI

Real Madrid, bundan önceki 8 Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde ilk maçı kaybettiği hiçbir turu geçemeyen Real Madrid, tarihinde ilk kez ilk maçı kaybettiği yarı finalde turu geçerek adını finaler yazdırdı.

MADRİD, 13 KEZ KUPAYA ULAŞTI

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool 6, Bayern Münih 6, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool - Real Madrid maçı 28 Mayıs Cumartesi günü oynanacak?

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool - Real Madrid maçı 28 Mayıs Cumartesi saat 22.00'da başlayacak.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool - Real Madrid maçı, Paris'te, Stade de France Stadyumu'nda oynanacak.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool - Real Madrid maçı EXXEN ve TV8'den şifresiz olarak yayınlanacak.

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