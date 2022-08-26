UEFA Şampiyonlar Ligi yeni sezon kuraları çekildi ve 8 gruptaki tüm takımlar belli oldu. Birbirinden zorlu grupların olduğu yeni sezon Ş. Ligi'nde hangi takım hangi grupta yer alıyor merak edildi. Peki, Şampiyonlar Ligi A grubunda hangi takımlar var? Şampiyonlar Ligi B grubundaki takımlar neler? Şampiyonlar Ligi C-D-E-F-G-H gruplarında kimler var? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonun heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda grup aşamasının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından tüm takımlar ve gruplar belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu 2022-2023? UEFA Şampiyonlar Ligi A-B-C-D-E-F-G-H grubunda hangi takımlar var? Ayrıntılar sizlerle...

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2022-2023 GRUPLARI

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle:

A Grubu

Ajax

Liverpool

Napoli

Rangers

B Grubu

Porto

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Club Brugge

C Grubu

Bayern Münih

Barcelona

Inter

Victoria Plzen

D Grubu

Eintracht Frankfurt

Tottenham

Sporting

Marsilya

E Grubu

Milan

Chelsea

Salzburg

Dinamo Zagreb

F Grubu

Real Madrid

RB Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

G Grubu

Manchester City

Sevilla

Borussia Dortmund

Kopenhag

H Grubu

PSG

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa

YENİ SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK TAKIMI OLACAK MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. 8 grubun belli olduğu kura çekimleri Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından gerçekleşti. Final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonundan bu yana ilk kez bir Türk takımı yer almayacak.