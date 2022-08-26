Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu 2022-2023? UEFA Şampiyonlar Ligi A-B-C-D-E-F-G-H grubunda hangi takımlar var?

Gündem Haberleri

Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu 2022-2023? UEFA Şampiyonlar Ligi A-B-C-D-E-F-G-H grubunda hangi takımlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi yeni sezon kuraları çekildi ve 8 gruptaki tüm takımlar belli oldu. Birbirinden zorlu grupların olduğu yeni sezon Ş. Ligi'nde hangi takım hangi grupta yer alıyor merak edildi. Peki, Şampiyonlar Ligi A grubunda hangi takımlar var? Şampiyonlar Ligi B grubundaki takımlar neler? Şampiyonlar Ligi C-D-E-F-G-H gruplarında kimler var? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonun heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda grup aşamasının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından tüm takımlar ve gruplar belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu 2022-2023? UEFA Şampiyonlar Ligi A-B-C-D-E-F-G-H grubunda hangi takımlar var? Ayrıntılar sizlerle...

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2022-2023 GRUPLARI

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle:

A Grubu

  • Ajax
  • Liverpool
  • Napoli
  • Rangers

B Grubu

  • Porto
  • Atletico Madrid
  • Bayer Leverkusen
  • Club Brugge

C Grubu

  • Bayern Münih
  • Barcelona
  • Inter
  • Victoria Plzen

D Grubu

  • Eintracht Frankfurt
  • Tottenham
  • Sporting
  • Marsilya

E Grubu

  • Milan
  • Chelsea
  • Salzburg
  • Dinamo Zagreb

F Grubu

  • Real Madrid
  • RB Leipzig
  • Shakhtar Donetsk
  • Celtic

G Grubu

  • Manchester City
  • Sevilla
  • Borussia Dortmund
  • Kopenhag

H Grubu

  • PSG
  • Juventus
  • Benfica
  • Maccabi Haifa

YENİ SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK TAKIMI OLACAK MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. 8 grubun belli olduğu kura çekimleri Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından gerçekleşti. Final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonundan bu yana ilk kez bir Türk takımı yer almayacak.

Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun Gülşen için hakim ve savcılara yaptığı çağrıya sert tepki: KınıyorumBakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun Gülşen için hakim ve savcılara yaptığı çağrıya sert tepki: Kınıyorum Avrupa Ligi'nde torbalar belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleriAvrupa Ligi'nde torbalar belli oldu! İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri Akaryakıta bir zam daha! Motorinin litresi 27 lirayı aştıAkaryakıta bir zam daha! Motorinin litresi 27 lirayı aştı
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title