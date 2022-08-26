Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu 2022-2023? UEFA Şampiyonlar Ligi A-B-C-D-E-F-G-H grubunda hangi takımlar var?
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UEFA Şampiyonlar Ligi yeni sezon kuraları çekildi ve 8 gruptaki tüm takımlar belli oldu. Birbirinden zorlu grupların olduğu yeni sezon Ş. Ligi'nde hangi takım hangi grupta yer alıyor merak edildi. Peki, Şampiyonlar Ligi A grubunda hangi takımlar var? Şampiyonlar Ligi B grubundaki takımlar neler? Şampiyonlar Ligi C-D-E-F-G-H gruplarında kimler var? İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonun heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda grup aşamasının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından tüm takımlar ve gruplar belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu 2022-2023? UEFA Şampiyonlar Ligi A-B-C-D-E-F-G-H grubunda hangi takımlar var? Ayrıntılar sizlerle...
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2022-2023 GRUPLARI
Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle:
A Grubu
- Ajax
- Liverpool
- Napoli
- Rangers
B Grubu
- Porto
- Atletico Madrid
- Bayer Leverkusen
- Club Brugge
C Grubu
- Bayern Münih
- Barcelona
- Inter
- Victoria Plzen
D Grubu
- Eintracht Frankfurt
- Tottenham
- Sporting
- Marsilya
E Grubu
- Milan
- Chelsea
- Salzburg
- Dinamo Zagreb
F Grubu
- Real Madrid
- RB Leipzig
- Shakhtar Donetsk
- Celtic
G Grubu
- Manchester City
- Sevilla
- Borussia Dortmund
- Kopenhag
H Grubu
- PSG
- Juventus
- Benfica
- Maccabi Haifa
YENİ SEZON ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK TAKIMI OLACAK MI?
UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. 8 grubun belli olduğu kura çekimleri Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından gerçekleşti. Final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonundan bu yana ilk kez bir Türk takımı yer almayacak.