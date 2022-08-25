Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Kopenhag ile 0-0 berabere kaldı. Danimarka'da ilk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, Devler Ligi'ne veda etti. Bunun akabinde futbol severler, Şampiyonlar Ligi gruplarda Türk takımı olmayacak mı 2022? Bu sezon 2022-2023 Ş. Ligi gruplarında Türk takımı neden yok? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor ile Kopenhag, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, rakibiyle golsüz berabere kaldı ve Devler Ligi defterini kapattı. Şampiyonlar Ligi gruplarda Türk takımı olmayacak mı 2022? Bu sezon 2022-2023 Ş. Ligi gruplarında Türk takımı neden yok?

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARDA BU SEZON TÜRK TAKIMI OLMAYACAK MI?

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımı olmayacak. Temsicilerimizden Trabzonspor ön eleme maçında elendiği için gruplara kalamadı ve UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek.

KAÇ YIL ARADAN SONRA İLK KEZ Ş. LİGİ GRUPLARINDA TÜRK TAKIMI YOK?

Danimarka'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Trabzonspor, sahasında maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılınca Şampiyonlar Ligi defterini kapattı. Temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi grup etabından devam edecek. Türkiye, 1996-1997 sezonundan bu yana ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında temsil edilmeyecek.