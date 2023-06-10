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Şampiyonlar Ligi finalinde şarkı söyleyenler kim? Şarkı söyleyen sanatçılar kim, isimleri ne?

Şampiyonlar Ligi finalinde şarkı söyleyenler kim? Şarkı söyleyen sanatçılar kim, isimleri ne?

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Şampiyonlar Ligi finali birazdan başlayacak. Maç başlamadan önce mini konser veren sanatçılar merak edildi. Peki, Şampiyonlar Ligi finalinde şarkı söyleyenler kim? Şarkı söyleyen sanatçılar kim, isimleri ne? İşte detaylar...

Ş. Ligi maç öncesi konser verenler kim araştırılıyor. Peki, Şarkı söyleyen sanatçılar kim, isimleri ne? Şampiyonlar Ligi finalinde şarkı söyleyenler kim?

10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Anitta ve Burna Boy sahne alacak.

Şampiyonlar Ligi finalinde şarkı söyleyenler kim? Şarkı söyleyen sanatçılar kim, isimleri ne?

Saat 22.00'de başlayacak final karşılaşması öncesinde Anitta ve Burna Boy sahneye çıkacak. Dünyanın dört bir yanında hayranları olan Anitta İstanbul'daki final için, "Çok mutluyum ve Burna Boy ile aynı sahneyi paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Unutulmaz bir gösteri sunacağız. 10 Haziran'da bizimle olun. Bunu kaçırmak istemezsiniz" dedi.

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ve Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan, İstanbul'daki finalde kupa için kozlarını paylaşacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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